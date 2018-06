Wethouder Almere valt verslaggever lastig: ’Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen’

Volgens de krant is de werkrelatie met de wethouder verstoord en daarom is een officiële klacht ingediend bij burgemeester Franc Weerwind. Een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders laat aan Omroep Flevoland weten later op dinsdag met een reactie te komen.

Eenzijdig telefoongesprek

Herrema heeft twee zeer persoonlijke berichten gestuurd naar een verslaggever, aldus Almere Deze Week. Ook was er een eenzijdig telefoongesprek waarna de journalist geschrokken de verbinding verbrak.

De verslaggever heeft Herrema hierover later aangesproken. Hij zou toen hebben gereageerd met de woorden: „Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen.”

Weer bericht na gesprek

Dit vindt de redactie van Almere Deze Week niet kunnen. Ze vinden dat er sprake is van een intimiderende en onbetamelijke reactie en stelt dat daardoor de werkrelatie ernstig verstoord is. Volgens de redactie is er geen sprake van toeval.

De zaak is later die week besproken met de betrokken personen en burgemeester Weerwind. De avond na dat gesprek kreeg de verslaggever weer een berichtje van Herrema. Dat zou volgens de wethouder per ongeluk zijn verstuurd.

’Getuige van grote boodschap’

De verslaggever is aangedaan en heeft aangegeven de gemeenteraadsvergadering en politie markt niet meer te bezoeken. De wethouder laat in een schriftelijke reactie weten ook aangedaan te zijn en zeer verontwaardigd te zijn over het handelen van Almere Deze Week. Volgens hem ging het om een ’broekzakgesprek’ terwijl hij op de wc zat.

Hij schaamt zich dat een ander getuige is geweest van het plegen van een grote boodschap, zo staat te lezen in een verklaring. Volgens hem kan zo’n onbedoeld gesprek iedereen overkomen.

Sekssites

Vorig jaar kwam Herrema in opspraak nadat GeenStijl naar buiten bracht dat de wethouder een aantal sekssites volgde op Twitter. Volgens de wethouder volgde hij deze accounts echter niet en wist hij ook niet hoe die accounts is zijn volglijst terecht waren gekomen.

De wethouder verwijderde zijn account en heeft zijn Twitter-wachtwoord aangepast. Alle wethouders van Almere hebben onlangs meegewerkt aan een integriteitsonderzoek. Daar kwamen geen omstreden zaken naar voren.

Voorlopig geen interviews

Herrema is dusdanig aangeslagen dat hij de media niet te woord wil staan. Een woordvoerder laat aan Omroep Flevoland weten dat er geen interviews worden gegeven tot het onderzoek naar de klacht is afgerond.

De wethouder heeft ook een onderzoeksbureau in de hand genomen om onderzoek te doen naar zijn telefoon. Dat onderzoek wordt vermoedelijk dinsdag afgerond en zal dan bekend worden gemaakt. Nadat de verslaggever hem aansprak over het telefoontje, heeft de wethouder een telefoonhoesje gekocht.

’Willen een rechtszaak voorkomen’

Verder willen de betrokken partijen voorlopig niets zeggen over de zaak. De betreffende journalist van Almere Deze Week hoopt een rechtszaak te voorkomen.

De PVV wil graag een debat voeren in de gemeenteraad over de zaak.