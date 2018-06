Dronken piloot krijgt acht maanden cel

Getuigen hadden het alarmnummer gebeld omdat de adem van de piloot naar drank rook. Ⓒ ANP

LONDEN - Een Britse piloot is veroordeeld tot acht maanden celstraf omdat hij beschonken naar zijn werk was gegaan. De politie arresteerde de 49-jarige man in januari op luchthaven Gatwick in Londen, nadat de bemanning van de Boeing 777 alarm had geslagen. Het toestel stond toen op het punt om op te stijgen voor een vlucht naar Mauritius, berichten Britse media.