15-jarig meisje dood na drinken cocktail

De Australische Paris Kemper vond het recept online en besloot het in haar eentje eens uit te proberen.

De politie trof Paris thuis in Sydney bewusteloos aan. Het meisje had acht maal de toegestane limiet voor volwassenen in haar bloed. Ze overleed drie dagen later aan alcoholvergiftiging in het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de politie benadrukt tegen News.com.au ’Hoe zinloos en voorkoombaar de dood van dit meisje is geweest’.

De familie, die zegt dat de 15-jarige tot nu toe nooit experimenteerde , waarschuwt andere jongeren ook niet te experimenteren met online mixjes.

„Paris was een vrolijke lief jong meisje”, zegt haar vader over de zinlonze dood van zijn dochter. „Pazzy je bent voor altijd bij ons”, reageert een vriendin op Facebook.