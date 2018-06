Man ten onrechte dood verklaard en komt bij

Dat zei een woordvoerster van het Rode Kruis tegen de krant Heute.

De autoriteiten namen een kijkje in de woning van de man, omdat zijn buren hem al geruime tijd niet meer gezien hadden. De hulpverleners troffen vervolgens het ogenschijnlijk levenloze lichaam van de pensionado aan. Nadat hij dood was verklaard, vertrok het reddingsteam weer.

Het ’lijk’ begon echter plots te kreunen toen later politiemensen in de woning arriveerden. Een toegesnelde arts ontfermde zich vervolgens over de 68-jarige. De woordvoerster van het Rode Kruis zei dat sprake is geweest van een enorme inschattingsfout. De hulpverlener die de man voor dood aanzag, werkt inmiddels niet meer bij de hulporganisatie.