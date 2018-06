Nederland positief over top Singapore

„Ik tel mijn zegeningen”, zegt de bewindsman, wijzend op de verklaring die president Trump en de Noord-Koreaanse leider hebben ondertekend. Daarin is afgesproken dat het Koreaanse schiereiland volledig ontdaan wordt van kernwapens. „Dat is heel belangrijk. Van groot belang is nu dat de vervolgstappen ook echt resultaat opleveren.”

Ook premier Rutte reageert positief. Trump heeft volgens hem ’veel kritiek gekregen’. „Maar je kan vaststellen dat er een eerste uitkomst ligt.”

Blok realiseert zich dat er eerder afspraken met Noord-Korea zijn gemaakt, die vervolgens niet nagekomen werden. „Ik hoop van harte dat het nu wel succesvol is.” Ook Rutte blijft voorzichtig. „Hiervoor geldt wel: eerst zien, dan geloven.”

Nederland heeft volgens Blok een bijzondere rol als voorzitter van het sanctiecomité rond het communistische land. „Wij zien toe op het toepassen van de sancties, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het aan de onderhandelingstafel brengen van Noord-Korea. In Europees verband steunen we de sancties en steunen we dit proces.”