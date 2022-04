14 jaar cel en tbs voor man (74) die ook zijn tweede echtgenote doodde

In beide gevallen kwam hij tot zijn daad uit angst voor gezichtsverlies. Beide vrouwen dreigden te ontdekken dat Wiel F. schulden had waarover zij niets wisten. Tegenover zijn vrouw én de buitenwereld hield Wiel F. de schijn op van een geslaagd man die zijn schaapjes op het droge had. Ondertussen leefde hij op te grote voet en vulde hij het ene financiële gat met het andere.

Hondje Juul

In 1998 wurgde hij zijn eerste vrouw Johanna met een stropdas toen zij de waarheid dreigde te ontdekken. Het hof Den Bosch veroordeelde hem destijds tot acht jaar gevangenisstraf voor moord.

In het geval van zijn tweede vrouw was er volgens de rechtbank in Maastricht geen sprake van een vooropgezet plan, maar van een opwelling. Geen moord dus, maar doodslag. Wiel F. doodde ook het hondje Juul, door het dier op te hangen in de berging.

De eerste keer kreeg Wiel F. geen tbs-maatregel of andere behandeling opgelegd, omdat het gevaar voor herhaling als klein werd ingeschat. Dit keer neemt de rechtbank geen risico meer. Wiel F. mag niet onbehandeld terugkeren in de maatschappij om de risico’s voor de veiligheid van anderen te verkleinen.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.