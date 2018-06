Ⓒ Rene Bouwman

AMSTERDAM - Co van der Rijst is er helemaal klaar voor. De krasse 90-jarige Utrechter wil zijn tegenstanders de hielen laten zien op het NK Scootmobiel op 27 juni. Deelnemers scheuren dan met 17 kilometer per uur over circuit Zandvoort. Het is een initiatief van stichting Gouden Dagen, die in actie komt tegen eenzaamheid bij ouderen.