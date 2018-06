Limburger vast voor ontvoering Zuid-Afrika

Sinds zijn vrijlating droeg hij een enkelband en stond hij onder verscherpt toezicht. Eind februari hield een arrestatieteam hem opnieuw aan, ditmaal in verband met de ontvoering in Zuid-Afrika.

Het Britse echtpaar Rodney (73) en Rachel Saunders (64) werd rond 12 februari ontvoerd tijdens een kampeertocht. Hun auto werd twee weken later teruggevonden in de buurt van Durban. De resten van lichamen werden later gevonden.

Mohammed G. zou met gestolen creditcardgegevens van de vrouw hebben geprobeerd bitcoins te kopen. Hij kwam in beeld na informatie van de AIVD en Britse autoriteiten.

De Britten zijn vermoedelijk ontvoerd en vermoord om ze beroven. De buit was bedoeld voor terroristische organisaties. In Zuid-Afrika zijn in totaal vier verdachten aangehouden en in Somalië een man. Twee van de Zuid-Afrikaanse verdachten zouden banden hebben met de terreurorganisatie Islamitische Staat.

Het echtpaar Saunders woonde al jaren in Zuid-Afrika. De man en vrouw waren beiden plantkundigen. Vlak voor hun verdwijning werkten ze samen met het populaire BBC-programma Gardeners’ World.

De zaak tegen G. is dinsdag bij de rechtbank van Rotterdam aangehouden. Hij blijft voorlopig vastzitten.