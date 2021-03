LIVE | Stress en eenzaamheid bij jongeren: #skipdecoronadip

Onzekerheid over de varianten – en de gevolgen voor de bescherming – is onderwerp van debat. Het kabinet is verdeeld over mogelijke versoepelingen. Experts stellen dat er weinig versoepeling mogelijk is.

Volg hieronder het laatste coronanieuws:

07.12 - #skipdecoronadip

Het Rode Kruis begint 5 april een campagne om jongeren op te peppen tijdens de lockdown. De actie is een vervolg op de campagne die het Rode Kruis in februari realiseerde.

Toen organiseerde het Rode Kruis de zogenoemde #skipdecoronadip-uitdaging, omdat veel jongeren tussen de 16 en 30 jaar zeiden tijdens de lockdown regelmatig last te hebben van eenzaamheid en somberheid. In april komt er de #skipdecoronadip-themamaand.

„Ik zie dat veel jongeren in deze tijd last hebben van bijvoorbeeld stress, eenzaamheid of een gebrek aan motivatie. Tijdens de #skipdecoronadip-themamaand geven we hen handvaten om hiermee om te gaan”, zegt psycholoog Madelon Bronner.

Jongeren die zich hebben aangemeld gaan gedurende vier weken iedere week met een thema aan de slag. Psychologen van het Rode Kruis geven tips, informatie en oefeningen om beter in je vel te zitten.

De themamaand is vanaf 5 april te volgen via het Instagramkanaal van het Rode Kruis. Jongeren die ervaringen willen uitwisselen, kunnen dit doen via een speciale besloten Instagramgroep.

07.05 - Weekcijfers RIVM vanmiddag bekend

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft fors oplopen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 47.000 positieve tests gemeld. Dat is ongeveer 20 procent meer dan in de week ervoor. Het zou het hoogste weekcijfer sinds begin januari zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 39.527 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was bijna een kwart meer dan de week ervoor. Gemiddeld kwam het neer op 5647 meldingen per dag.

Dat het cijfer stijgt, is in elk geval zeker. In de afgelopen zes dagen zijn namelijk al 40.413 besmettingen aan het licht gekomen. Dat zijn gemiddeld 6736 gevallen per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1234, van wie 268 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 204). Het reproductiegetal staat momenteel op 1,13. Dat betekent dat het virus zich sneller verspreidt.

Een huisarts vaccineert tegen het coronavirus. Ⓒ ANP

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op bijna 1,4 miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden bijna een half miljoen ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus.

06.50 - Zuid-Korea’s president gevaccineerd met AstraZeneca

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is dinsdag ingeënt met het coronavaccin van AstraZeneca. Moon liet zich onder meer vaccineren ter voorbereiding van de G7-top, die in juni plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk.

De 68-jarige Moon werd samen met zijn vrouw en negen hoge ambtenaren ingeënt in een kliniek in het centrum van de hoofdstad Seoul. De ambtenaren zullen de president vergezellen tijdens zijn reis in juni. De Britse premier Boris Johnson heeft Zuid-Korea, India en Australië uitgenodigd om de top bij te wonen.

Zuid-Korea is eind februari begonnen met vaccineren tegen het coronavirus, waarbij zorgmedewerkers en ernstige zieke mensen als eerste aan de beurt zijn. Deze maand kondigde de regering aan dat mensen met een belangrijke openbare taak, zoals diplomaten of militairen, ook zo snel mogelijk gevaccineerd zullen worden.

06.35 - Lockdown Duitsland verlengd

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een dag iets gedaald. De afgelopen 24 uur zijn er 7485 nieuwe besmettingen gemeld door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Maandag werden er 7709 nieuwe gevallen gemeld.

In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 250 sterfgevallen opgelopen tot 74.964.

Het dagelijkse aantal besmettingen is nog altijd te hoog, vindt de Duitse regering. De Duitse lockdown wordt daarom verlengd tot 18 april en het aantal sociale contacten rondom de paasdagen moet worden beperkt. Tijdens de persconferentie in de nacht van maandag op dinsdag drukte Merkel de Duitsers op het hart om vooral thuis te blijven tijdens Pasen. „We bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie”, zei ze, eraan toevoegend dat Duitsland een race tegen de klok voert om de inwoners te vaccineren.

Angela Merkel Ⓒ AFP

Tijdens de paasvakantie tussen 1 en 5 april moet de meeste winkels gesloten zijn en mogen er geen kerkdiensten plaatsvinden. Winkels die voedsel verkopen krijgen een uitzondering op zaterdag 3 april, op de overige dagen zijn de meeste levensmiddelenwinkels toch al vaak gesloten vanwege de paasdagen.