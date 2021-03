LIVE | Teleurstelling om verlenging maatregelen, vaccinatietempo komende week omhoog

Onzekerheid over de varianten – en de gevolgen voor de bescherming – is onderwerp van debat. Het kabinet is verdeeld over mogelijke versoepelingen. Experts stellen dat er weinig versoepeling mogelijk is.

20.00 - Uitstel stelt studenten teleur, universiteiten zien perspectief

Studenten zijn teleurgesteld omdat ze toch weer langer moeten wachten voordat ze weer fysiek naar hun hogeschool of universiteit kunnen. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is er nu „geen goede balans” tussen de coronarisico’s en de schade aan het welzijn van studenten en zou het hoger onderwijs nu al op een veilige manier gedeeltelijk open kunnen. Vereniging van universiteiten VSNU reageert juist verheugd op de concrete datum, 26 april, die minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond noemde.

Vanaf die dag mogen alle studenten na een sneltest weer een dag per week fysiek naar hun opleidingsinstituut komen - mits het testen dan goed georganiseerd is. „Het kabinet heeft geluisterd naar de hartenkreten van studenten en universiteiten om meer fysieke ontmoetingen op de universiteit mogelijk te maken”, concludeert voorzitter Pieter Duisenberg van de VSNU. „Dit is goed nieuws voor het welzijn van onze studenten en biedt perspectief richting de start van een normaal collegejaar in augustus.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is net als de LSVb teleurgesteld over het uitstel. Tegelijkertijd zegt het ISO ook opgelucht te zijn, omdat er „wel zicht is op versoepelingen.” Voorzitter Dahran Çoban: „Het is niet het perspectief dat ons bij de vorige persconferentie is beloofd, maar het kabinet heeft fysiek onderwijs dit collegejaar gelukkig nog niet opgegeven. We moeten nu alle zeilen bijzetten om de beeldschermstudent eind april weer op hogescholen en universiteiten te kunnen verwelkomen.”

19.30 - ’Meer steun nodig voor reisbranche’

Reisbranchevereniging ANVR wil meer steun van de overheid nu het negatieve reisadvies naar het buitenland wordt verlengd tot half mei. Volgens de ANVR duurt de coronacrisis nu zo lang dat de inmiddels al volledig afgeslankte reisbedrijven geen „greintje vet meer op de botten hebben.”

„Nu de reissector de altijd goed geboekte meivakantie met dit advies alweer in de prullenbak ziet verdwijnen, pakken donkere wolken zich verder samen. Om niet een hele sector failliet te laten gaan, is extra steun hard nodig.” De ANVR wil dat reisorganisaties 100 procent van de kosten voor lonen van werknemers vergoed krijgen via de coronaregelingen, om werkgelegenheid te behouden.

„We begrijpen dat in een tijd waarin de besmettingen nog steeds toenemen, reizen nog even niet kan en nu ook niet verstandig is. Maar dit is de zoveelste klap en moet ook echt de laatste zijn. Geef ons in ieder geval perspectief met het oog op de zomervakantie”, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam.

18:30 - Noorwegen gaat ook later open

Noorwegen stelt nieuwe maatregelen in tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo mag er in het openbaar geen alcohol meer worden geschonken. Een plan om per einde maart de lockdown stap voor stap te versoepelen is voorlopig in de koelkast gezet, zegt gezondheidsminister Bent Høie.

Noorwegen heeft een van de laagste besmettings- en sterftecijfers van Europa, maar ziet sinds kort steeds meer mensen in het ziekenhuis belanden, vooral doordat nieuwe varianten van het virus hun intrede hebben gedaan.

„De situatie in Noorwegen is niet stabiel”, aldus Høie.

17.00 - Coronabesmettingen bij verkiezingsmedewerkers in twee gemeenten

In twee gemeenten zijn in totaal acht verkiezingsmedewerkers positief getest op het coronavirus, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat voor zover bekend om drie stembureauleden in de gemeente Bronckhorst (Gelderland) en vijf gemeenteambtenaren die tijdens verkiezingen werkten op het stadhuis in de gemeente Zoetermeer.

De drie stembureauleden in Bronckhorst kregen hun positieve uitslag afgelopen weekend, zegt een woordvoerster van de gemeente. Zij zaten alle drie op een ander stembureau. De GGD geeft aan dat risico’s voor de kiezers nagenoeg nihil zijn, door de getroffen coronamaatregelen: de stembureauleden droegen handschoenen en mondkapjes. Ook waren kuchschermen aanwezig en werd de anderhalve meter in de gaten gehouden.

In Zoetermeer zijn tot nu toe vijf besmettingen vastgesteld. Volgens een woordvoerster gaat het om gemeentemedewerkers die zich „achter de schermen bezighielden met de verkiezingen.” Zij waren aanwezig in het stadhuis, waar ook een stembureau was opgezet. Alle vrijwilligers die betrokken waren bij de verkiezingen zijn geïnformeerd.

16.00 -Vaccinatietempo gaat deze week met 150.000 omhoog

Deze week worden er ruim 400.000 coronavaccinaties gezet, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat zijn er 150.000 meer dan afgelopen week. Volgende week worden er ruim 500.000 vaccins toegediend.

De vaccinatiesnelheid gaat deze weken omhoog om de achterstanden na de stop met het AstraZeneca-vaccin in te halen. „We stopten met AstraZeneca, maar kregen wel leveringen”, aldus een woordvoerder van het ministerie. „Die opgebouwde voorraad gaan we weg prikken.” Door de snelheid de komende weken op te voeren, blijft de vaccinatiecampagne op schema, zegt hij.

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei dinsdag dat het vaccinatietempo alleen wordt afgeremd door de hoeveelheid vaccins die wordt geleverd. Hij zegt dat de voorraden zo klein mogelijk als verantwoord blijven en dat de rest zo snel mogelijk wordt geprikt.

14.30 - AstraZeneca komt met aanvullende informatie na kritiek op studie

AstraZeneca heeft toegezegd binnen 48 uur aanvullende informatie vrij te geven over een groot onderzoek naar het coronavaccin van het bedrijf. Amerikaanse experts hadden geklaagd dat de farmaceut mogelijk verouderde informatie heeft gepubliceerd.

AstraZeneca had maandag de uitkomst bekendgemaakt van een grote studie met tienduizenden vrijwilligers. Volgens de data in dat onderzoek is het coronavaccin voor 79 procent effectief bij het voorkomen van ziekte. Ook zouden er geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een verhoogd risico op bloedstollingen.

De deskundigen die toezicht hielden op het onderzoek, waren niet te spreken over die bekendmaking. Ze vreesden dat de informatie in het persbericht mogelijk „een beetje misleidend” was en tikten AstraZeneca op de vingers, vertelde immunoloog Anthony Fauci van het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID) op televisie.

Fauci zei de situatie te betreuren. Hij benadrukte dat het vaccin van AstraZeneca waarschijnlijk „heel goed” is. Het middel wordt al gebruikt in Europa, maar nog niet in de Verenigde Staten. Daar moet toezichthouder FDA uiteindelijk groen licht geven.

AstraZeneca heeft inmiddels laten weten dat de gepubliceerde gegevens betrekking hadden op onderzoeksresultaten uit de periode tot 17 februari. De farmaceut zegt in contact te treden met de experts die toezicht houden, de data safety monitoring board, om de meest recente conclusies te delen.

Ook in Europa verloopt de uitrol van het AstraZeneca-vaccin niet vlekkeloos. Het bedrijf krijgt kritiek omdat het minder doses kan leveren dan verwacht.

Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, legden deze maand het vaccineren met het coronavaccin tijdelijk stil. Dat had te maken met zorgen over mogelijke zeldzame bijwerkingen. De Nederlandse autoriteiten besloten dat het vaccineren hervat kon worden nadat de Europese toezichthouder EMA had benadrukt dat het middel veilig en effectief is.

Het was niet het eerste incident met het middel. Nederland en andere Europese landen besloten in eerste instantie om het AstraZeneca-vaccin tijdelijk niet toe te dienen aan ouderen, omdat die groep niet goed was vertegenwoordigd bij eerder klinisch onderzoek naar het middel. Dat beleid is later teruggedraaid.

Het AstraZeneca-vaccin is gewild vanwege de lage prijs en omdat het vaccin op koelkasttemperatuur bewaard kan worden. Dat maakt de distributie relatief eenvoudig.

13.50 - Lareb ziet grote zwellingen na prik Pfizer/BioNTech

Mensen die gevaccineerd zijn met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kunnen een grote zwelling op de prikplek krijgen. De zwelling is mogelijk pijnlijk en kan zich uitbreiden tot over de schouder of elleboog, meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

Het centrum ontving tot en met half februari 80 van dergelijke meldingen. „Er is meestal geen sprake van een infectie of een allergische reactie. Behandeling is niet nodig. De klachten verdwijnen vanzelf, meestal binnen vier tot vijf dagen. Koelen kan helpen om de pijn en zwelling te verminderen”, zegt Lareb.

Volgens de onderzoekers ontstonden de klachten gemiddeld een tot twee dagen na vaccinatie.

Lareb wijst erop dat uitgebreide zwellingen op de prikplek ook voorkomen bij andere vaccins zoals bij griepvaccins en de DKTP-prik bij 4-jarigen. Toch heeft het bijwerkingencentrum het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wel geïnformeerd over de bijwerkingen. Het CBG bespreekt de nieuwe informatie met het Europese netwerk, waar besloten wordt of de bijsluiter moet worden aangepast.

13.35 - Verenigd Koninkrijk minuut stil bij herdenking eerste lockdown

Britten hebben dinsdag een minuut stilte gehouden voor de ruim 126.000 mensen die in hun land zijn overleden door het coronavirus. Het is precies een jaar geleden dat premier Boris Johnson de eerste landelijke lockdown afkondigde om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De plechtigheid vond plaats op het middaguur, 13.00 uur in Nederland. In het parlement, op stations en op straat namen mensen een minuut stilte in acht. Britten worden ook aangemoedigd om ’s avonds om 20.00 uur lokale tijd als eerbetoon met kaarsen of oplichtende telefoons bij hun voordeur te gaan staan.

Het is precies een jaar geleden dat premier Boris Johnson de eerste landelijke lockdown afkondigde. Ⓒ Bloomberg

Het coronavirus heeft het Verenigd Koninkrijk zwaar getroffen. De regering nam ongekend zware maatregelen om het virus te bestrijden. Johnson liet een jaar geleden scholen en niet-essentiële winkels sluiten en verbood bijeenkomsten met meer dan twee mensen, waaronder bruiloften.

Het Britse dodental lag bij het ingaan van de eerste lockdown nog onder de duizend, maar het land heeft inmiddels het hoogste aantal sterfgevallen in Europa gemeld. Johnson liep het virus zelf ook op belandde in april vorig jaar op de intensive care.

De premier blikte dinsdag in een verklaring terug op „een van de zwaarste jaren in de geschiedenis van ons land.” Hij condoleerde medeburgers die naasten hebben verloren en zei dat een voorzichtig begin is gemaakt met het versoepelen van de coronamaatregelen.

12.19 - ’Virus heeft hete adem vaccin in nek’

België moet weer in lockdown om het rap om zich heen grijpende coronavirus weer te beteugelen, vinden deskundigen. Ze wijzen erop dat het land er sinds de tweede golf in oktober niet zo beroerd voor stond.

Sinds België de golf van oktober wist te bedwingen, ook al was dat ternauwernood, is het aantal besmettingen betrekkelijk stabiel. De opflakkeringen rond bijvoorbeeld de kerst- en de krokusvakantie zwakten weer af. Maar de laatste dagen gaat het weer goed mis.

„De cijfers zijn nu van dezelfde orde als die we gezien hebben bij de start van de tweede golf”, zegt viroloog Steven Van Gucht van het Crisiscentrum. In heel 2021 was er geen dag dat zoveel mensen met Covid-19 in het ziekenhuis belandden als afgelopen zaterdag. Als België zo doorgaat liggen over drie weken weer 1000 coronapatiënten op de intensive care. „Het virus weert zich als een duivel in een wijwatervat, met de hete adem van het vaccin in zijn nek.”

„Maatregelen aanscherpen lijkt me aangewezen”, zegt Van Gucht. En dan liever snel en krachtig. „Het lijkt me nu toch beter om drastisch te zijn.” Ook bekende en gezaghebbende collega’s als Marc Van Ranst en Geert Molenberghs, die beiden ook de regering van advies dienen, dringen daarop aan.

De ministers die over de coronamaatregelen gaan, vervroegen wegens het slechte nieuws hun periodieke crisisberaad en komen nog deze week bijeen. Maar nog niet alle regeringspartijen voelen voor hard ingrijpen, schrijft onder meer de krant De Morgen.

11.50 - Boze Duitsers na coronatop

De Duitse leiders die het coronabeleid uitstippelen staan volgens een commentaar in de krant Bild steeds verder van de realiteit. Het zou ze duidelijk moeten zijn dat je „enkel bange en boze burgers kweekt” als je elke drie weken bijeen komt om „telkens nieuwe maximale aantallen besmettingen vast te stellen om dan toch weer met meer verboden te komen”, staat in het commentaar. Het weekblad Der Spiegel noemt het nachtelijke topberaad ’de chaos corona club’.

De commentator in Bild vraagt zich af of bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremier echt denken dat „de burgers de verordeningen doorbladeren voordat ze hun familieleden uitnodigen voor een kop koffie? Dat ze berekenen of hun neefjes en nichtjes 14 of al 15 jaar oud zijn en dan helaas nog niet mogen komen?” Merkel en de premiers kwamen dinsdagmorgen na elf uur vergaderen met een harde lockdown voor de paasdagen en een verscherping en een verlenging van de coronamaatregelen. Sommige mediacommentatoren zien in de lange duur van het overleg een aanwijzing dat de leiders op de coronatop de volgende keer niet meer tot overeenstemming kunnen komen.

De Rheinische Post noemt het een daad van vertwijfeling van Merkel. De lockdown duurt al vijf maanden en was aangekondigd als een lockdown van één maand. Het beleid zou zich niet moeten concentreren op verbieden, maar op snel testen, vaccinatie en mondkapjes zo staat in veel commentaren. Media verwijten de regering telkens wel met lockdowns maar niet met een verstandige aanpak van het coronavirus te komen en te falen met de inentingen.

11.10 - Buffers vaccin

Het internationale programma COVAX gaat maximaal 5 procent van de coronavaccins die het bemachtigt opzij zetten. Zo moet een „buffer” worden opgebouwd die gebruikt kan worden bij ernstige uitbraken of humanitaire noodsituaties.

Het COVAX-programma is bedoeld om te zorgen dat ook minder welvarende landen toegang krijgen tot coronavaccins. Het wordt aangestuurd door partijen als de Wereldgezondheidsorganisatie en vaccinalliantie GAVI, waarin overheden, internationale organisaties en bedrijven samenwerken.

Het aanleggen van een voorraad kan tot gevolg hebben dat dit jaar 100 miljoen doses van coronavaccins opzij worden gelegd, meldt GAVI. Die kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt in conflictgebieden waar overheden zelf niet kunnen vaccineren.

De noodverraad kan in de toekomst ook worden ingezet als bij een ernstige uitbraak in hoger tempo gevaccineerd moet worden. Dat behoort volgens Gavi pas tot de mogelijkheden als alle partijen die zijn aangesloten bij het COVAX-programma vaccins hebben ontvangen.

10.20 - Engelsen die op vakantie gaan riskeren boete

De Britse regering voert een forse boete in voor Engelsen die in coronatijd toch op vakantie in het buitenland gaan. Het gaat om een bedrag van 5000 pond (5800 euro). Niet alleen vakantiegangers riskeren zo’n boete. Die kan volgens nieuwe wetgeving worden opgelegd aan iedereen die zonder geldige reden het land verlaat. De nieuwe regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement en blijven dan tot 30 juni van kracht, bericht Sky News.

De kans bestaat wel dat Engelsen al voor die datum vakantie kunnen vieren in het buitenland. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock sluit niet uit dat de regels voor internationale reizen vroegtijdig worden versoepeld. Hij vond het te vroeg om daarop vooruit te lopen omdat het coronavirus in delen van Europa weer sneller om zich heen lijkt te grijpen.

In de nieuwe wet staat dat niemand „Engeland mag verlaten om naar een bestemming buiten het Verenigd Koninkrijk te reizen” zonder geldige reden. Het reisverbod heeft geen betrekking op gebieden als de Kanaaleilanden of het eiland Man.

Het internationale reisverkeer gaat niet helemaal plat. Engelsen mogen nog steeds naar het buitenland voor hun werk, studie of om een medische behandeling te ondergaan. Het bijwonen van een begrafenis of het huwelijk van een familielid wordt ook nog gezien als geldige reden om het land te verlaten.

Het internationale reisverkeer gaat niet helemaal plat. Engelsen mogen nog steeds naar het buitenland voor hun werk, studie of om een medische behandeling te ondergaan. Ⓒ Reuters

09.52 - Moeders voelen meer werkdruk

Moeders voelen een hogere werkdruk door de coronacrisis dan vaders. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat 42 procent van de ondervraagde moeders in november een hogere werkdruk voelde dan voor de coronacrisis. Bij vaders was dit 31 procent.

Gedurende de coronacrisis is het percentage moeders dat een hogere werkdruk voelde dan voor de eerste lockdown, ongeveer gelijk gebleven. In april en juni voelde ongeveer 40 procent een hogere druk. Bij vaders schommelt dit meer. In april gaf 31 procent aan meer werkdruk te ervaren, in juli daalde dat naar 26 procent. Vooral ouders met een cruciaal beroep zeggen meer werkdruk te ervaren, 47 procent gaf dat aan. Ouders met een niet-cruciaal beroep hadden in 28 procent van de gevallen meer werkdruk.

De drie universiteiten doen onderzoek naar gender(on)gelijkheid tijdens de pandemie in Nederland. Aan de meting in november deden 1097 respondenten in 901 huishoudens mee.

De onderzoekers keken ook naar zorgtaken in huishoudens. Tijdens de eerste lockdown in april waren de zorgtaken tussen vaders en moeders veel gelijker verdeeld dan voor de coronacrisis, 22 procent van de vaders zei meer zorgtaken op zich te nemen. In juni was dit gestegen naar 31 procent. Daarna daalde dit echter en in november zei nog 18 procent van de vaders meer huishoudelijke klussen te doen dan voor corona. In 33 procent van de gezinnen waren de zorgtaken in november ongeveer gelijk verdeeld. Bij de families waar dat niet zo is, doet de moeder meestal nog meer dan de vader.

De vaders zijn volgens de meting wel positiever over de verdeling van de taken. Vaders geven het gemiddeld een 7,5 en moeders een 6,9 op een schaal van 1 tot 10.

08.23 - Vraagtekens bij onderzoek

Een Amerikaanse gezondheidsdienst heeft vraagtekens gezet bij de uitkomst van een nieuwe studie naar het coronavaccin van AstraZeneca. Deskundigen die toezicht hielden op het onderzoek vrezen dat de farmaceut mogelijk achterhaalde informatie heeft gebruikt, zegt het Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID). Daardoor kan een „onvolledig” beeld zijn gegeven van de werkzaamheid van het vaccin

AstraZeneca had maandag de uitkomst bekendgemaakt van de grote studie met tienduizenden vrijwilligers. Volgens die data was het coronavaccin voor 79 procent effectief bij het voorkomen van ziekte. Ook zouden er geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een verhoogd risico op bloedstollingen.

Het vaccin van AstraZeneca wordt al gebruikt in Europa, maar nog niet in de Verenigde Staten. Het NIAID, de organisatie van immunoloog Anthony Fauci, roept de farmaceut op goed samen te werken met het comité dat toezicht houdt op het onderzoek en te zorgen dat de meest „accurate en recente” cijfers zo snel mogelijk worden vrijgegeven.

07.25 - Voorraad vaccins voor twee weken op de plank

Beddenplanner Ernst Kuipers wil dat Nederland „zo snel mogelijk zo veel mogelijk” mensen vaccineert. Het is volgens hem belangrijk dat zij in elk geval een eerste prik hebben gekregen, zodat ze een vorm van bescherming hebben. Wat hem betreft kan het dan nodig zijn dat mensen langer moeten wachten op de tweede prik, zodat die doses kunnen worden gebruikt om anderen een eerste inenting te geven. „Je moet doorvaccineren. Vaccinatie is de weg om hiervan af te komen en de aantallen naar beneden te zien gaan. We hebben een voorraad van ongeveer twee weken. Het moet mogelijk zijn die te verkleinen. Dat gaat echt helpen.”

Nederland heeft sinds begin januari ongeveer 1,5 miljoen mensen gevaccineerd. Kuipers wil dat Nederland zo snel mogelijk de grens van 5 miljoen gevaccineerden bereikt. Dan is ongeveer 30 procent van de Nederlanders ingeënt. „Dat zou overeenkomen met alle 60-plussers en een deel van de 50- tot 55-jarigen. Dat is de groep die de grootste kans heeft dat ze bij ziekte een ziekenhuisopname nodig hebben.”

07.12 - #skipdecoronadip

Het Rode Kruis begint 5 april een campagne om jongeren op te peppen tijdens de lockdown. De actie is een vervolg op de campagne die het Rode Kruis in februari realiseerde.

Toen organiseerde het Rode Kruis de zogenoemde #skipdecoronadip-uitdaging, omdat veel jongeren tussen de 16 en 30 jaar zeiden tijdens de lockdown regelmatig last te hebben van eenzaamheid en somberheid. In april komt er de #skipdecoronadip-themamaand.

„Ik zie dat veel jongeren in deze tijd last hebben van bijvoorbeeld stress, eenzaamheid of een gebrek aan motivatie. Tijdens de #skipdecoronadip-themamaand geven we hen handvaten om hiermee om te gaan”, zegt psycholoog Madelon Bronner.

Jongeren die zich hebben aangemeld gaan gedurende vier weken iedere week met een thema aan de slag. Psychologen van het Rode Kruis geven tips, informatie en oefeningen om beter in je vel te zitten.

Een student van de opleiding Mode-maatkleding aan het ROC Mondriaan. Mbo-scholen mogen gedeeltelijk weer open en studenten kunnen weer een dag per week naar school. Ⓒ ANP

De themamaand is vanaf 5 april te volgen via het Instagramkanaal van het Rode Kruis. Jongeren die ervaringen willen uitwisselen, kunnen dit doen via een speciale besloten Instagramgroep.

07.05 - Weekcijfers RIVM vanmiddag bekend

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft fors oplopen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 47.000 positieve tests gemeld. Dat is ongeveer 20 procent meer dan in de week ervoor. Het zou het hoogste weekcijfer sinds begin januari zijn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 39.527 nieuwe gevallen had geregistreerd. Dat was bijna een kwart meer dan de week ervoor. Gemiddeld kwam het neer op 5647 meldingen per dag.

Dat het cijfer stijgt, is in elk geval zeker. In de afgelopen zes dagen zijn namelijk al 40.413 besmettingen aan het licht gekomen. Dat zijn gemiddeld 6736 gevallen per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1234, van wie 268 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 204). Het reproductiegetal staat momenteel op 1,13. Dat betekent dat het virus zich sneller verspreidt.

Een huisarts vaccineert tegen het coronavirus. Ⓒ ANP

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen tot nu toe zijn gevaccineerd. Vorige week stond de teller op bijna 1,4 miljoen gevaccineerde mensen. Van hen hadden bijna een half miljoen ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus.

06.50 - Zuid-Korea’s president gevaccineerd met AstraZeneca

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is dinsdag ingeënt met het coronavaccin van AstraZeneca. Moon liet zich onder meer vaccineren ter voorbereiding van de G7-top, die in juni plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk.

De 68-jarige Moon werd samen met zijn vrouw en negen hoge ambtenaren ingeënt in een kliniek in het centrum van de hoofdstad Seoul. De ambtenaren zullen de president vergezellen tijdens zijn reis in juni. De Britse premier Boris Johnson heeft Zuid-Korea, India en Australië uitgenodigd om de top bij te wonen.

Zuid-Korea is eind februari begonnen met vaccineren tegen het coronavirus, waarbij zorgmedewerkers en ernstige zieke mensen als eerste aan de beurt zijn. Deze maand kondigde de regering aan dat mensen met een belangrijke openbare taak, zoals diplomaten of militairen, ook zo snel mogelijk gevaccineerd zullen worden.

06.35 - Lockdown Duitsland verlengd

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een dag iets gedaald. De afgelopen 24 uur zijn er 7485 nieuwe besmettingen gemeld door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Maandag werden er 7709 nieuwe gevallen gemeld.

In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 250 sterfgevallen opgelopen tot 74.964.

Het dagelijkse aantal besmettingen is nog altijd te hoog, vindt de Duitse regering. De Duitse lockdown wordt daarom verlengd tot 18 april en het aantal sociale contacten rondom de paasdagen moet worden beperkt. Tijdens de persconferentie in de nacht van maandag op dinsdag drukte Merkel de Duitsers op het hart om vooral thuis te blijven tijdens Pasen. „We bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie”, zei ze, eraan toevoegend dat Duitsland een race tegen de klok voert om de inwoners te vaccineren.

Angela Merkel Ⓒ AFP

Tijdens de paasvakantie tussen 1 en 5 april moet de meeste winkels gesloten zijn en mogen er geen kerkdiensten plaatsvinden. Winkels die voedsel verkopen krijgen een uitzondering op zaterdag 3 april, op de overige dagen zijn de meeste levensmiddelenwinkels toch al vaak gesloten vanwege de paasdagen.