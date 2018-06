Autokaper gevolgd via iPhone-app

Ⓒ Regio15

Rotterdam - Dankzij de slimheid van dj en producer Amrish Raghosing kon de politie de man die maandagavond een vrouw uit haar auto trok en er met haar wagen vandoor ging in Rotterdam achterhalen. De dj kon met hulp van het slachtoffer de precieze locatie van de auto doorgeven omdat haar tas met mobiele telefoon nog in de wagen lag. „Ze is op mijn telefoon ingelogd op de app ’Zoek mijn iPhone’. Daardoor konden de agenten meteen zien waar de dief reed”