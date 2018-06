Mohammed-cartoonwedstrijd in Tweede Kamer

Wilders kondigde de tekenwedstrijd in de Tweede Kamer vorige maand aan. Iedereen mag meedoen zolang Mohammed maar onderwerp van de cartoon is, zei hij toen. Wanneer het precies zal plaatsvinden is nog niet bekend. We gaan het nu plannen, aldus een woordvoerder van de PVV.

Bij een cartoonwedstrijd over Mohammed in 2015 in het Amerikaanse Texas, waarbij Wilders aanwezig was, probeerden jihadisten een aanslag te plegen. Volgens Wilders staat de vrijheid van meningsuiting onder druk, vooral voor critici van de islam.