Uitslag stelling: Afwezig Oranje groot gemis

Een enthousiasteling juicht: „Marokko en België doen wel mee, het wordt één groot feest.” Vooral de wedstrijden van onze zuiderburen kunnen op veel belangstelling rekenen. Nu Oranje niet mee doet, is zeker een kwart van de respondenten fan van België. „Ik ga alleen de Belgische wedstrijden zien en al helemaal niet de nabeschouwingen en misschien een enkele keer een ander land”, laat een andere voetbalfan weten. En opmerkelijk: één op de tien deelnemers steunt zelfs de gezworen voetbalvijand Duitsland.

Veel respondenten zijn van mening dat het Nederlands elftal op dit moment te slecht is om zich te meten met andere landen op een WK. Zo schrijft een teleurgestelde voetbalfan: „Oranje heeft niets te zoeken in Rusland want het is niet optimaal wat de heren laten zien en dat is nog zwakjes uitgedrukt.” En een ander valt bij: „Nu hoef ik mij niet te ergeren aan steeds weer dat ’tikkie breed op het middenveld’. Zolang ze dat blijven doen, hoeven ze van mij niet naar enig kampioenschap.”

Bij een deel van de respondenten hebben de mannen het verbruid, zij supporteren liever de ’leeuwinnen’: „Ik kijk liever naar het damesvoetbal, dan naar deze berekenende en uitzichtloze vorm van voetbal.” Maar een enkeling kan het mislopen van de WK-kwalificatie door de heren nog steeds niet verkroppen: „Blind aanstellen destijds was het domste wat KNVB kon doen.”

Sommigen vinden het ontbreken van Oranje op het WK een verademing. „Mijn zomer is uitstekend nu. Geen vlaggen en troep en gejoel of tv’s in de tuinen. Hoera.” En: „Het wordt een topzomer zonder de over het paard getilde verwende mannetjes.”

De Argentijnse voetballer Messi en de Braziliaanse speler Neymar worden de sterspelers van het toernooi denken veel respondenten. En respectievelijk Duitsland en Brazilië maken de meeste kans op de WK-titel, gelooft respectievelijk 24 procent en 22 procent van de respondenten. Maar de meesten (27 procent) houden nog een slag om de arm en antwoorden: weet niet. De bal is immers rond en een goed team kan door pech of een stuntelende keeper bijvoorbeeld alsnog verliezen.

De wedstrijden zullen in ieder geval eerlijker verlopen door het gebruik van de videoscheidsrechter (Video Assistent Referee / VAR), denkt één op de zeven deelnemers. Arbiters zullen in twijfelgevallen een beroep kunnen doen op een videoscheidsrechter, onder wie Danny Makkelie. De Nederlandse eer wordt op dit toernooi hoog gehouden door Makkelie en scheidsrechter Björn Kuipers. Velen denken dat de Cruijffiaanse wijsheid Elk nadeel heeft zijn voordeel ook geldt voor dit toernooi. Door de afwezigheid van Oranje dichten velen Kuipers meer kans toe om door te dringen tot de WK-finale.

Met het huidige Nederlands elftal hebben velen weinig op, alhoewel Depay en Van Dijk wel als ’Oranje-sterren’ worden aangemerkt. Maar met de EK-winst van Oranje onder 17 gloort er hoop voor de toekomst, denkt 55 procent van de deelnemers. Toch gelooft bijna de helft dat Nederland over vier jaar weer een WK misloopt.