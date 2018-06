Nobelcomité in opspraak door verkrachtingszaak

Fotograaf Jean-Claude Arnault en zijn echtgenote Katarina Frostenson. Ⓒ AFP

STOCKHOLM - Het Zweedse Openbaar Ministerie vervolgt de man die het middelpunt is van de rel rond het comité dat elk jaar de Nobelprijs voor Literatuur toekent. Fotograaf Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van een lid van de Zweedse Academie, wordt ervan verdacht in 2011 een vrouw te hebben verkracht in Stockholm. Hij zou zich twee keer hebben vergrepen aan het slachtoffer.