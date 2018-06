Michael P. slikt zes verschillende pillen

Die pillen zouden de reden kunnen zijn waarom P. de rechtszaak tegen hem ogenschijnlijk onbewogen ondergaat. Maandag reageerde hij zo nu en dan geïrriteerd op vragen van de rechtbank en de officieren van justitie. Dinsdag hoorde hij rustig en lichtjes onderuit gezakt 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen. De uitspraak is volgende maand.

P. staat terecht voor het verkrachten, ontvoeren en doden van Anne Faber. Dat gebeurde eind september vorig jaar. Faber was die dag gaan fietsen in Utrecht. Haar lichaam werd een kleine twee weken later in de buurt van Zeewolde gevonden.

P. zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder, na een vorige veroordeling voor de verkrachting van twee meisjes.

Bekijk ook: Ouders Anne gingen door hel