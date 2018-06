Ismail Ilgun: vindt u mij nog steeds ’tuig van de richel’?

Rutte noemde Ilgun en zijn vrienden eerder ’tuig van de richel’ nadat Ilgun in 2016 in het nieuws kwam met vlogs die hij maakte in de wijk Poelenburg in zijn woonplaats Zaandam. Hij beledigde mensen in zijn filmpjes en viel samen met andere hangjongeren uit de buurt, mensen lastig bij het winkelcentrum waar ze rondhingen.

Charme-offensief

De voormalig treitervlogger is inmiddels bezig met een charme-offensief en wil nu van Rutte weten hoe hij nu naar hem kijkt.

Ilgun zat destijds een aantal dagen vast en heeft inmiddels meerdere keren zijn spijt betuigd. De vlogger is sinds al het gedoe een positieve weg ingeslagen. Hij was onder meer te gast op het festival Lowlands en heeft een contract bij Topnotch.

Laat maar zien

Rutte geeft aan dat hij Ilgün de laatste tijd niet zo heeft gevolgd, maar zegt wel „Als jij laat zien dat je jezelf kunt verbeteren. Iedereen verdient een tweede kans.”