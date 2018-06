Kamer wil opheldering over bescherming kroongetuige

De broer van B. werd in maart in Amsterdam geliquideerd en voor iedereen staat vast dat dit gebeurde omdat Nabil B. tegen de criminele bende getuigt.

Volgens de advocaten van de kroongetuige is justitie nog steeds onvoldoende in staat om de veiligheid van de familie te garanderen. Zij deden vandaag een dringende oproep aan de minister en het OM om ’meer doortastend, met meer middelen, betere afstemming en betere communicatie’ te werk te gaan vanaf nu.

SP en GroenLinks hebben daarop gezamenlijk Kamervragen gesteld. „Als justitie kiest voor het werken met een kroongetuige dan moet de veiligheid van die persoon en van de familieleden worden gewaarborgd”, zegt SP-Kamerlid Van Nispen. „Dat lijkt nu niet het geval door capaciteitsgebrek.” Hij wil dat de minister ’snel orde op zaken’ stelt.

GL-Kamerlid Buitenweg maakt zich ook ’zorgen om de capaciteit’. Als de overheid zegt een getuige en zijn familie te beschermen, moet dat ook echt gebeuren, benadrukt Buitenweg. „De overheid moet betrouwbaar zijn.”

PvdA-Kamerlid Kuiken vraagt ook om opheldering. „De capaciteit hiervoor staat al langer onder druk. De minister moet daarmee aan de slag.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt dat het OM en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ’zeer grondig’ in gesprek zijn over hoe de beveiliging beter kan. „Wees ervan overtuigd dat we daar heel veel op inzetten.”

Maar moet er dan ook meer mankracht op ingezet worden? „Het is heel moeilijk te zeggen of het meer of anders moet”, zegt de minister. Hij stelt dat nu al geprobeerd wordt om de risico’s ’tot nul’ te beperken, maar dat dit in de praktijk moeilijk is.