’Lekker vette’ eerste vaatje voor 78.000 euro

Uiteindelijk was, in het Amerikaanse veilingsysteem de groothandel Makro het bedrijf met het laatste bod. Zij zullen het vaatje meenemen naar hun filiaal in Amsterdam.

De maatjes smaakten goed, zo liet een speciaal proefpanel van haringdeskundigen vooraf weten aan de aanwezigen in de speciale veilingzaal in de visafslag in de haven van Scheveningen. „Hij is al lekker vet, ongeveer 21 procent en smaakt dit jaar weer super. Je voelt dat die smelt”, riep voorzitter van het panel, Peter Koelewijn vol enthousiasme.

Hulphond Makro

Tijdens de veiling boden veel bedrijven uit de visindustrie tegen elkaar op. Op het idee van Frits Wester om naast het eerste vaatje de hoogste bieder ook nog de gelegenheid te geven om een hulphond naar hem of haar te vernoemen sprong iemand op. „Noem hem dan maar Willem. Naar Willem van der Zwan van Van der Zwan en Zonen.” Uiteindelijk werd bekend dat de hulphond de naam Makro gaat dragen.

De veiling van het allereerste vaatje door het Nederlands Visbureau is de officiële start van het seizoen van de Hollandse Nieuwe. De directeur van het Nederlands Visbureau liet de aanwezigen weten dat het dit jaar nog even spannend was. „We kregen berichten door van de vissers dat het niet vanzelf ging. In eerste instantie vonden ze nog geen grote scholen met haringen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en is er hard gewerkt om alle maatjes hier te krijgen.”