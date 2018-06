OM onderzoekt levering aceton aan Syrië

De douane en de FIOD hebben de groothandel in Rotterdam al op 18 april doorzocht. Op basis van informatie uit België was de verdenking ontstaan dat het Nederlandse bedrijf zonder vergunning 200.000 liter aceton naar Syrië had geëxporteerd. Dat gebeurde via Rusland.

Het OM had het bedrijf al eerder aangemerkt als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. In november 2016 zou de groothandel 38.400 liter aceton hebben verkocht en geëxporteerd naar een persoon in Syrië via de haven van Antwerpen. Het OM heeft de naam van het bedrijf niet bekendgemaakt. In de zaak zijn geen aanhoudingen verricht.

De Europese Unie heeft een lijst van een aantal goederen en stoffen die niet zonder vergunning naar Syrië vervoerd mogen worden. De sancties gelden in verband met ,,brute schending van mensenrechten door het regime in Syrië''.