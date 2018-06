Amerikaans marineschip pikt vluchtelingen op

De Sea Watch 3, die onder Nederlandse vlag vaart, is volgens woordvoerder Ruben Neugebauer op weg naar de Trenton. Het is niet bekend hoeveel migranten precies aan boord waren van het vaartuig voordat het in problemen kwam. „Dit gebeurt er wanneer er niet voldoende reddingscapaciteit is op zee. Deze schipbreuk toont aan dat we hard nodig zijn”, zei Neugebauer.

De Aquarius van hulporganisatie SOS Méditerranée is de komende tien dagen niet beschikbaar omdat het schip vluchtelingen naar het Spaanse Valencia brengt die in Italië en Malta niet welkom waren.