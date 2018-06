Adviseur Trump betreurt uithaal naar Trudeau

Navarro zei tijdens een conferentie in Washington dat hij met de opmerking een krachtig signaal wilde afgeven, maar erkende dat zijn taalgebruik „ongepast” was. „Het was mijn fout, het waren mijn woorden”, zei de handelsadviseur. Trump had eveneens uitgehaald naar premier Trudeau, die hij „erg oneerlijk” en „zwak” noemde.

De felle kritiek van de Amerikaanse president en zijn adviseurs op Trudeau leidde in Canada tot veel commotie. De Canadese leider had na de G7-top in zijn land kritiek geuit op de importheffingen van de Trump-regering. Hij noemde die heffingen „beledigend” en herhaalde dat zijn land tegenmaatregelen neemt.