Griekenland: akkoord over naam Macedonië

De Griekse premier Alexis Tsipras sprak bij president Prokopis Pavlopoulos over een ,,goede deal'' waarin tegemoet wordt gekomen aan de Griekse voorwaarden. Hij zei later dat er een duidelijk onderscheid komt tussen de Griekse regio Macedonië en het buurland. Dat gaat de nieuwe naam volgens Tsipras zowel in het binnenland als in het buitenland gebruiken.

De Macedonische premier Zaev stelde op zijn beurt dat er ,,geen weg terug'' is. Hij zei dat het akkoord de weg moet vrijmaken voor de toetreding van zijn land tot de NAVO en de Europese Unie.

Al jaren in de clinch

Beide landen liggen al jaren in de clinch over de naam Macedonië. Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft.

Tsipras zei dat het Griekse parlement zich nog mag uitspreken over het akkoord. Zijn Macedonische ambtsgenoot Zaev beloofde vorige maand al een referendum uit te schrijven over de beoogde naamswijziging, die aan beide kanten van de grens bijzonder gevoelig ligt. In Griekenland en Macedonië gingen eerder duizenden betogers de straat op.