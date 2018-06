Einde aan vredesmissie in Mali

In het gebied zitten zo’n 300 Nederlandse militairen. Nu het kabinet binnenkort hoogstwaarschijnlijk ook extra militairen naar Afghanistan stuurt, wil de coalitie de krijgsmacht ontzien door Mali te beëindigen. Ook over de Nederlandse missie in Irak wordt nog gesproken.

Nederland is al ruim 4 jaar actief in Mali. Twee Nederlandse militairen zijn omgekomen als gevolg van fouten bij Defensie, wat tot het aftreden leiden van toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie en de commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. Ook vielen er twee doden door een helikopterongeval.

Deze week komt de Rekenkamer ook met een kritisch rapport over de missie in Mali. Daarin komt ook aan de orde dat Defensie meer hooi op zijn vork neemt dan de organisatie aan kan.