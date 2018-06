Raad van State kijkt naar ’reclame’ Sexmuseum

Het Sexmuseum stapte vorig jaar al naar de rechtbank uit protest tegen het besluit van de gemeente. Die ging echter niet in de bezwaren mee en stelde dat de gemeente terecht een dwangsom heeft opgelegd van 14.000 euro. Het museum wil nu bij de Raad van State alsnog zijn gelijk halen. De afbeelding achter de ramen van een vrouw is namelijk geen reclame en er is dan ook geen vergunning voor nodig, meent de bezwaarmaker die niet bereikbaar was voor een nadere toelichting.

