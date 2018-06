Vaas uit schoenendoos 16 miljoen waard

De 30 centimeter hoge vaas uit de tijd van keizer Qianlong was onderdeel van een nalatenschap. Olivier Valmier, de specialist Aziatische kunst van Sotheby Parijs, vertelde dat de verkoper met de schat onder zijn arm in de trein was gestapt, daarna de metro had genomen en het laatste stuk naar zijn kantoor te voet had afgelegd.

„Toen we de doos openden op mijn bureau vielen onze monden open van verbazing over de schoonheid van het object. Een groot kunstwerk. Het was alsof we zojuist een Caravaggio hadden ontdekt”, aldus Valmier tegen de BBC. De naam en nationaliteit van de nieuwe eigenaar is niet onthuld, alleen dat het om een Aziaat gaat.