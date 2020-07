Boze bruiden bij flashmob: ’Laat ons feesten!’

De flashmob was georganiseerd door de Italiaanse vereniging Airb die huwelijksceremonies organiseert. Ⓒ De Telegraaf

ROME - Gekleed in mooie witte bruidsjurken hebben tien Italiaanse bruiden dinsdag geprotesteerd voor de Trevi-fontein in Rome tegen de stricte coronabeperkingen die zijn ingevoerd bij huwelijksvoltrekkingen. De bruiden hielden borden omhoog met teksten zoals ’De kerk houdt zijn deuren dicht voor het huwelijk’, ’Geef ons de vrijheid terug om te feesten’ en’Ik had mijn bruidsjurk al gekocht, maar moest de ceremonie uitstellen’.