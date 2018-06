Italië en Frankrijk ruziën over Aquarius

„De verklaringen die uit Frankrijk komen over de Aquarius-affaire zijn verrassend en tonen een ernstig gebrek aan kennis over wat er daadwerkelijk aan de hand is”, stond in een verklaring van het kantoor van Conte. „Italië accepteert geen hypocriete lessen van landen die steevast liever niet thuis geven als het aankomt op immigratie.”

Italië weigerde eerder de Aquarius te laten aanleggen. Dat leidde tot gesteggel over welk land de honderden migranten aan boord moet opvangen. Uiteindelijk bood Spanje aan het vaartuig te laten aanmeren. Zo’n vierhonderd opvarenden stappen over op twee Italiaanse schepen, die vervolgens met de Aquarius naar Valencia varen.