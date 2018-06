1 / 2 1 / 2

Gisteren wilde ik even naar CNN kijken. Christiane Amanpour was aan het woord. Zij was niet blij met de top in Singapore. Zij had gerekend op een doorbraak van kosmische omvang, loog ze. Ze is een overtuigd anti-Trumpster en ontwijkt met kracht de gedachte dat Trump tot iets historisch in staat kan zijn. Maar ze moest iets zeggen. Dus zei ze maar wat.