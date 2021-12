Man meerdere keren in lichaam gestoken in huis Spijkenisse

Binnenland

Dode vrouw (75) in woning Den Haag, man (81) aangehouden

In een woning aan de Lozerlaan in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een dode vrouw (75) aangetroffen door de politie. Een 81-jarige medebewoner, die eveneens bij de woning aanwezig was, is aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.