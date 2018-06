Senaat stevent af op boerkaverbod

Het boerkaverbod kreeg in de senaat wel veel meer kritiek dan in de Tweede Kamer. Zelfs het CDA sprak over ‘de schijn van symboolwetgeving’ en de ‘betrekkelijke relevantie’ van de wet.

Toch zal het CDA - net als VVD, PVV, CU, SGP en de OSF - voor stemmen, zeggen de parlementariërs. In de Tweede Kamer kreeg het verbod op gezichtsbedekkende kleding een ruimere meerderheid.

Met de wet wordt het verboden om kleding te dragen die het gezicht bedekt of alleen de ogen onbedekt laat. Het verbod geldt alleen in het onderwijs, het openbaar vervoer, zorginstellingen en overheidsorganisaties.

Kritiek

In de senaat was er vooral kritiek omdat er geen probleem opgelost zou worden vanwege de aanname dat er bijna geen boerka’s of nikaabs gedragen zouden worden. De PVV, die jaren geleden met het idee voor een boerkaverbod kwam, wilde juist een wet die nog verder zou gaan: een algeheel verbod.

De SGP, de partij die er doorgaans van houdt als vrouwen bedekt door het leven gaat, is dus ook voor het verbod. Eerste Kamerlid Schalk: „Soms hebben wij bezwaren als er juist weer te veel kleren worden gedragen.”

De senaat stemt volgende week over het wetsvoorstel.