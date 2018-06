Mars-wagentje Opportunity geparkeerd

In 2007 overleefde Opportunity een nog veel grotere storm. De kou die daarmee gepaard ging, betekende volgens NASA vermoedelijk wel het einde van tweelingbroer Spirit, die tezelfdertijd op Mars rondreed. De wetenschappers hebben goede hoop dat het nog werkende karretje weer op gang komt wanneer de wind gaat liggen. Het ding is tenslotte al vijftien jaar actief op Mars, terwijl de missie oorspronkelijk was gepland voor 90 dagen.

