Mijn grijze haar is blijkbaar een ding

Voor het eerst in de bijna tien jaar dat ik deze column schrijf is het mij onmogelijk te reageren op alle mails die ik vorige week heb gekregen over mijn metamorfose naar de haarkleur grijs. Ongelooflijk, wat zijn we daar met z’n allen mee bezig. En wat een leuke vrouwen die de Telegraaf lezen! Echt hartverwarmend. Vooral degenen die schrijven ‘toch al 70 te zijn en nog nooit ergens op gereageerd te hebben.’