Koning: Nederland en Estland natuurlijke bondgenoten

„We hebben veelal dezelfde visie op de centrale vragen van nu, bijvoorbeeld op de toekomst van de eurozone. Samen pleiten we voor transparantie, doelmatigheid en betrouwbaarheid. Het zijn dezelfde waarden waar U zich als lid van de Europese Rekenkamer twaalf jaar voor heeft ingezet”, sprak hij tot de Estse president Kaljulaid.

De koning erkende de stevige en langdurige strijd die Estland heeft moeten voeren voor onafhankelijkheid. Zo ging het land gebukt onder nazi-bezetting en zwoegde het decennialang onder het Sovjet-juk.

Geloof in eigen kracht overwon

„De mensen in dit land hebben heel lang in onvrijheid en angst geleefd. Maar uiteindelijk overwon het geloof in eigen kracht”, aldus Willem-Alexander. „De Estse eik boog en kraakte en verloor vele takken… maar hij brak niet. Vandaag zien we hoe stevig de stam is geworteld en hoe prachtig de bladeren zijn.” Eerder op de dag plantte hij één van de honderd eikenbomen die dit jaar worden geplaatst in Estland te gelegenheid van de viering van een eeuw onafhankelijkheid.

Estland is volgens Willem-Alexander een inspirerend land, juist voor Nederland. „Ik herinner me nog goed hoeveel indruk dit land op mijn vrouw en mij maakte toen we hier waren in 2002. We kregen onder meer in Stenbock House een presentatie over het elektronische communicatiesysteem van de regering”, sprak de koning. „Dat was in de tijd dat papierloos vergaderen in Nederland nog vrijwel onbekend was. Bij ons op het Paleis is het pas twee jaar geleden ingevoerd…”

De koning is nog tot en met een deel van woensdagmiddag in Estland. Daarna vliegt hij naar Litouwen voor het volgende staatsbezoek.