Horeca op Schiphol pakt dronkenlap aan

„Wangedrag aan boord moet strenger bestraft worden. Ook nemen we zelf maatregelen. De 2800 medewerkers op Schiphol worden getraind om tijdig in te grijpen, voordat mensen zwaar onder invloed zijn”, zegt topman Walter Seib van HMSHost, waarbij tachtig restaurants en bars op Schiphol zijn aangesloten, goed voor 70 procent van de horeca.

De bestedingen van reizigers op deze eet- en drinklocaties zijn volgens hem vorig jaar flink toegenomen. „Twee keer zoveel als de passagiersgroei van 8 procent op Schiphol”, aldus Seib.

Er is volgens hem niks mis met een gezellig hapje en drankje voor het instappen. „Anders wordt het als reizigers zich bewust laten vollopen. Sommigen worden luidruchtig en vervelend en maken aan boord stampij, een gruwel voor elke bemanning. We mogen gevaarlijke situaties niet tolereren.”

Horecapersoneel wordt volgens Seib intensiever opgeleid om probleemgevallen sneller te herkennen. „Die krijgen geen drank meer. Ook waarschuwen we zo mogelijk hun vertrekkende vluchten”, stelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Voorzitter Frank Allard van luchtvaartkoepel Barin in Nederland is het eens met deze aanpak. „De vliegmaatschappijen proberen amokmakers door alcohol en drugs uit alle macht terug te dringen. We werken nauw samen met Schiphol om overlast in de cabine te beperken. Aan de gates wordt beter opgelet of mensen aangeschoten zijn. Die kunnen zo nodig de toegang worden geweigerd”, meent hij.

Ook Schiphol noemt het belangrijk dat medewerkers altijd alert zijn en toezien op verantwoord alcoholgebruik op de luchthaven. „Onze eigen collega’s doen dat en het is een goede zaak dat HMSHost eveneens veel aandacht heeft voor het schenken van drank met mate”, aldus een woordvoerder.

Droogleggen

Een totaal alcoholverbod op luchthavens vinden zij echter onzin. „Het overgrote deel van de passagiers maakt nooit heisa.” Zij hoeven volgens hen niet de dupe te worden van notoire zuipers die zich willen misdragen.

Droogleggen lost het probleem volgens Seib ook niet op. „Dan drinken ze wel buiten het vliegveld of stiekem uit taxfree flessen.” Hij is voorstander van extra controles. „Zoals in twijfelgevallen een blaastest aan de gates om veilig vliegen te waarborgen.”

Seib pleit voor meer voorlichting waar mensen zich aan moeten houden als ze een vlucht maken. „Met duidelijke sancties als regels worden overtreden. De pakkans moet dan wel groot genoeg zijn om dronken reizigers af te schrikken.”