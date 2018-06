Beloning gouden tip doodgeschoten stagiair

De familie van de in januari doodgeschoten stagiair Mohammed Bouchikhi deed haar verhaal in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de uitzending was ook een reconstructie te zien van het schietincident, die vorige week was opgenomen in de buurt.

De politie hoopt dat na het zien van het programma mensen zich melden die meer kunnen vertellen over wat er die avond is gebeurd.