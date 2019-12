Agenten schieten op tiener (17) om ’wapen’, blijkt boormachine

De politie kreeg vanmiddag volgens Omroep Brabant een melding binnen dat ’een jongen met een vuurwapen’ zich in de buurt van winkelcentrum De Helftheuvel begaf. De politie reageerde direct door meerdere wagens naar de locatie te sturen. Twee agenten die al snel ter plaatse waren, hadden de verdachte in het vizier en namen hem onder vuur.

„Al snel zien we die gast lopen, hij voldoet echt volledig aan het signalement. Het ding dat hij vasthoudt, heeft precies de grote van een vuurwapen en ook een handgreep. We waren er honderd procent zeker van: hij heeft een vuurwapen vast”, vertelt wijkagent Marc de Wit tegen de omroep.

Misverstand

De verdachte schrikt zo van het schot, dat hij meteen zijn ’wapen’ laat vallen. De agenten slaan hem in de boeien, maar komen er dan pas achter dat het slechts om een onschuldige handmachine gaat. De Wit: „Die moest hij van zijn vader bij zijn opa op gaan halen.”

De jongen zou niet geraakt zijn door de kogel, maar hij is wel enorm geschrokken. „Maar op dat moment konden we niet anders. We zagen bij een voetbalveldje ook een andere gast staan. Meteen gaan dan scenario’s door je hoofd: misschien gaat die jongen met dat wapen op die andere jongen af.”