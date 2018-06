Man en vrouw vast in moordonderzoek Enschede

Het slachtoffer lag bij de Schietbaanweg in Enschede. Ⓒ News United

ENSCHEDE - De politie heeft een half jaar na de gewelddadige dood van een 44-jarige man uit Enschede twee verdachten opgepakt. Het slachtoffer werd in december vorig jaar doodgeschoten in een steegje naast zijn huis. Via Opsporing Verzocht meldde de politie dat een 44-jarige stadsgenoot van het slachtoffer en een 38-jarige vrouw uit Hengelo zijn aangehouden. Ook zijn twee auto's in beslag genomen.