Nog 3000 mannen benaderd in zaak-Verstappen

De politie liet dinsdag weten dat tot 1 juni van 14.765 mannen DNA is afgenomen. Het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Verstappen is eind februari begonnen. Van circa 1500 mannen kon geen DNA worden afgenomen. Een aantal is overleden, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats of is naar het buitenland verhuisd.

De elfjarige Nicky werd in 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg, waar hij meedeed aan een zomerkamp. Een dader is nooit gevonden.