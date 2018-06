DJ Jean over gloriedagen: ’Mijn huis was net mini-Yab Yum’

Dj Jean tijdens een optreden op Hilversum Onair in 2003. Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Amsterdam - De roemruchte Amsterdamse discotheek iT komt woensdagavond voor één avond weer tot leven voor de presentatie van de autobiografie van dj Jean. Hij bracht de extravagante discotheek in de jaren negentig tot grote hoogten: het was het walhalla van de Nederlandse dance-scene. Vanavond zal het weer bol staan van de bekende Nederlanders en travestieten en misschien staat er ook wel weer een lilliputter in een string. „En ik zal zelf gaan draaien”, zegt de dj.