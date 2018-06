Geestelijke en militieleider Irak werken samen

Militieleider Hadi al-Amiri. Ⓒ AFP

BAGDAD - De nationalistische geestelijke Moqtada al-Sadr, wiens politieke blok verrassend de parlementsverkiezingen in Irak won, heeft overeenstemming bereikt over samenwerking met militieleider Hadi al-Amiri. Dat is dinsdag bekendgemaakt in de sjiitische heilige stad Najaf. Dat akkoord is een eerste stap op weg naar de vorming van een regeringscoalitie, al houden beide kopstukken de deur ook open voor andere partners.