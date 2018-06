Familie kroongetuige Nabil B. zit klem

Politie in Amsterdam-Noord waar bij een schietincident de 41-jarige Reduan B., de broer van de kroongetuige Nabil B., is doodgeschoten. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Familieleden van ’Mocro-maffia’ kroongetuige Nabil B. zijn wegens liquidatiegevaar met hulp van justitie in het buitenland ondergedoken. Ze kunnen echter niet terug omdat er onvoldoende capaciteit is om ze in Nederland te beschermen.