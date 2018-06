Slaaptrein staat weer op de rails

Nu het spoor als ’duurzaam’ alternatief voor het vliegtuig en ontlasting van het overvolle Schiphol actueler dan ooit is, wil NS het vanaf 2020 weer gaan proberen in samenwerking met de Oostenrijkse spoorwegen ÖBB die erg actief is.

„ÖBB gaat de slaaptrein Nightjet vanaf Düsseldorf doortrekken naar Amsterdam. Dan kunnen Nederlandse reizigers ’s nachts zonder overstappen in een bed naar de Alpenlanden, Italië en Kroatië rijden. Daar is veel vraag naar. We hebben wel partners in Europa nodig, alleen lukt het ons niet”, aldus de NS-woordvoerder.

Vandaag stellen de Europese spoorbeheerders, verenigd in EIM (European Rail Inframanagers), een plan van aanpak op om barrières voor internationale treinen met voorrang weg te nemen, zoals grenspassages, techniek en beveiliging. Ook moeten tickets goedkoper en simpeler geboekt worden. Zij komen woensdag bijeen op een congres in Amersfoort.

„Het treinverkeer voor de langere afstand kan veel eenvoudiger en sneller, zodat de reiziger het vliegtuig niet hoeft te pakken. De luchtvaart heeft het al goed geregeld, nu nemen wij samen de handschoen op om naadloos treinvervoer mogelijk te maken. Daar is EU-geld voor”, zegt EIM-voorzitter Pier Eringa (ProRail).

Er komen volgens hem in Europa ’personencorridors’ met een betere afstemming van de dienstregelingen. „In het goederenvervoer werkt dat al goed. Personenvervoer is nog te veel gericht op nationale belangen, maar dat gaan we nu met elkaar veranderen”, stelt Eringa.

Een betere afstemming van treinen en standaardisering van procedures en toelatingseisen is volgens EIM noodzakelijk om internationale flitsbestemmingen uit te breiden, waaronder Praag, Kopenhagen, Berlijn en Genève. „De luchtvaart wil dat net zo graag, om lucht te krijgen op drukke vliegknooppunten.”

Ook Eringa pleit voor de slaaptrein. „Er staat een nieuwe generatie op die bewust wil kiezen voor de trein in plaats van vliegen. Alleen moeten die reizigers verleid worden met prijzen, comfort, gemak en aantrekkelijke reistijd”, meent hij.

De hogesnelheidslijnen worden volgens hem ook verder uitgebreid. NS wijst erop dat bijvoorbeeld de Thalys uit Nederland volgend jaar in Parijs betere aansluitingen op de Franse flitstreinen naar Zuid-Frankrijk biedt.