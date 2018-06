Leger valt toch Jemenitische havenstad binnen

De stad is nu nog in handen van Houthi-rebellen en is een belangrijke haven voor het lossen van hulpgoederen voor de noodlijdende bevolking van Jemen. De slag om de stad wordt naar verwachting de grootste in de drie jaar durende oorlog tussen de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthi’s.

Vorige week waarschuwden de Verenigde Naties nog dat de coalitie de stad niet moest aanvallen. Volgens de VN zou een aanval op de stad van 600.000 inwoners een nieuwe humanitaire crisis veroorzaken. De VN-gezant voor Jemen probeerde toen nog de haven onder internationale controle te krijgen.