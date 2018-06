Moeder Sharleyne: gat in geheugen

ASSEN

Sharleyne heeft een val gemaakt vanaf de tiende verdieping van de flat, waar zij met haar moeder woonde. J. (38) wordt ervan beschuldigd dat zij haar dochter heeft gedood. Zij ontkent.

Medebewoners van de flat hebben onder meer verklaard dat J. over de balustrade heeft gekeken toen het kind op de grond lag. Later zagen zij haar een woning van een buurman binnengaan, acht etages lager. Het zou geruime tijd hebben geduurd voordat H. beneden naar buiten kwam. Zij had toen twee flesjes bier bij zich en liep eerst naar haar auto. ,,Ik vind het zelf ook raar, maar ik heb er geen verklaring voor. Ik ben dat hele stuk kwijt. Ik denk door paniek. Ik weet het gewoon niet."

Onderzoek wees uit dat J. op de bewuste avond stevig heeft gedronken. Dat bevreemdde de rechtbank, omdat J. na een periode van arbeidsongeschiktheid de volgende dag weer voor het eerst aan het werk zou gaan. Spanningen en financiële zorgen zouden J. tot drankgebruik hebben aangezet. Zij ontkent dat zij die avond ruzie met haar dochtertje zou hebben gehad.

Woensdagmiddag hoort de rechtbank medisch deskundigen, onder meer over de uiteenlopende bevindingen over de doodsoorzaak. J. heeft verzocht daar niet bij aanwezig te zijn, omdat dat te confronterend voor haar is. De rechtbank heeft dat verzoek gehonoreerd.

Hélène J. heeft eerder woensdag hevig geprotesteerd tegen microfoons van media op de tafel van de rechtbank. J. voelde zich niet serieus genomen door de voorzitter van de rechtbank. De rechtbank heeft de zitting moeten schorsen. J. is de moeder van Sharleyne, het meisje dat in juni 2015 dood werd gevonden onderaan de flat in Hoogeveen waar zij met haar moeder woonde.

Na de schorsing bood J. haar excuses aan. ,,Het was niet mijn bedoeling u te beledigen", aldus J. tegen de voorzitter van de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt J. ervan dat zij haar dochter heeft gedood. Het OM zag aanvankelijk onvoldoende bewijs voor de stelling dat J. de hand heeft gehad in de dood van het kind. Een klachtprocedure van de vader van Sharleyne leidde alsnog tot vervolging.

Sharleyne en haar moeder woonden op de tiende verdieping van de flat. J. ontkent dat zij haar dochter naar beneden heeft geduwd of gegooid. Zij zei woensdag in tranen dat zij zich voelt ,,weggezet als moordenaar".

J. heeft tijdens het vooronderzoek slechts beperkt verklaard en veelvuldig gezwegen. Zij heeft de rechtbank te kennen gegeven dat zij vragen wil beantwoorden. Aan het begin van het verhoor vertelde ze dat ze tijdens de bewuste nacht merkte dat een balkondeur van de woning openstond. Haar dochter bleek niet meer in de woning te zijn. Toen zij over de balustrade naar beneden keek, zag zij Sharleyne beneden liggen, verklaarde zij. ,,Toen ben ik volledig in paniek geraakt."

Over de doodsoorzaak lopen de meningen van forensisch deskundigen uiteen. Sharleyne kan overleden zijn aan de gevolgen van de val, of zij is vóór die val gewurgd. De rechtbank hoort de deskundigen woensdagmiddag ter zitting.

De rechtbank heeft vier werkdagen voor de zaak uitgetrokken.

