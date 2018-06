Dag van de waarheid voor scholieren: geslaagd of niet?

Om 8 uur 's ochtends publiceert het College voor Toetsen en Examens de zogeheten normering van de examens. Aan de hand daarvan rekenen scholen uit welke cijfers leerlingen hebbn gehaald en of zij daarmee geslaagd zijn. Leerlingen die gezakt zijn worden meestal als eerste gebeld.

Zo'n 211.550 scholieren deden dit jaar examen, van maandag 14 mei tot dinsdag 29 mei. Meer dan de helft van hen (109.447 kandidaten) zat op het vmbo, ruim 60.600 op de havo en 41.500 op het vwo.

Volgende week maandag tot en met donderdag zijn er herexamens voor leerlingen die dat nodig hebben. Woensdag wordt nog niet bekendgemaakt hoeveel leerlingen landelijk zijn geslaagd. Deze cijfers komen pas in het najaar naar buiten.

Scholierenorganisatie LAKS kreeg dit jaar minder klachten over eindexamens dan in voorgaande jaren. De teller bleef steken op 177.000, een jaar eerder kwamen er nog ruim 189.000 klachten binnen. Volgens de organisatie tonen de cijfers dat niet alleen de examens beter zijn geworden, maar ook dat de tevredenheid van scholieren is toegenomen.