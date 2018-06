Vanmiddag de examenuitslag! Hoe sleep je je door de komende uren heen?

En de gouden regel voor ouders: „Wees erbij als je kind hoort of het wel of niet geslaagd is. Ook al werk je, zorg ervoor dat op zijn minst een van de verzorgers erbij is”, adviseert Arline Spierenburg van de organisatie Ouders&Onderwijs.

Tips voor ouders:

Wees erbij als je kind de uitslag hoort

Zet de vlag alvast klaar

Bied hulp aan bij het zoeken van afleiding

Ga niet steeds vragen of er al gebeld is

Straal positiviteit uit

Vertel dat spanning erbij hoort, maar maak het niet te groot

Bak alvast (samen) een taart, want die hebben jullie allebei verdiend

Zeg familie en vrienden niet te bellen; jullie bellen hen wel

Tips voor examenkandidaten

Beweeg! Ga niet stilzitten tot het uur U

Doe bij voorkeur iets buitenshuis; lopen, fietsen, shoppen, sporten

Stel op je telefoon je alarm in vanaf wanneer je gebeld kunt worden

Wees bereikbaar voor het belmoment! Ga bijvoorbeeld niet het water op

Zoek vrienden op, ga samen thee drinken

Kijk niet (te veel) op de groeps- of klassenapp van je telefoon

Zet een Netflixje op

Tips afkomstig van neuropsycholoog Grace Otto en Arline Spierenburg van Ouders&Onderwijs