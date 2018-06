Strikt Privé

Twee weken voordat zij in Buenos Aires een einde aan haar jonge leven maakte, was zij nog in Wassenaar. Terwijl het vorstenpaar eind mei hun staatsbezoek aan Luxemburg aflegden, paste Inés in Villa Eikenhorst op haar drie nichtjes, die dol waren op hun tante.

Wat een klap moet de dood van haar jongste kind ook zijn voor Máxima’s moeder, die zelf in de woning poolshoogte ging nemen toen Inés de hele dag haar telefoon niet beantwoordde. Vorig jaar verloor zij haar man JORGE. Met een bang voorgevoel moet zij het appartement hebben

betreden en even later de, in Nederland, ruw ontwaakte Máxima ervan op de hoogte hebben gebracht dat haar grootste angst was bewaarheid.

Een zeer aangedane Willem-Alexander begon plichtmatig, alleen, aan zijn reeks korte staatsbezoeken aan de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen. Volgende week zal hij er zijn voor zijn zwaar getroffen echtgenote als zij is teruggekeerd van haar familie, zoals zij er voor hem was toen hij zijn broer FRISO verloor.