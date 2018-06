Van der Weijden voltooit Elfsteden-training

Van der Weijden begon maandag aan het 143 kilometer tellende oefentraject tussen Amsterdam en Leeuwarden ter voorbereiding van de Elfstedentocht die hij in augustus gaat zwemmen. Een deel van het oefentraject, een stuk over het IJsselmeer tot aan Stavoren, moest hij noodgedwongen per boot afleggen. Door slecht weer en wind was zijn lichaamstemperatuur naar een minimum gedaald.

De training was bedoeld om materialen te testen, zoals een geavanceerde lichtbril die hem wakker moest houden, thermopillen die zijn kerntemperatuur meten en zijn speciaal ontworpen zwempak dat hem warm houdt. Van der Weijden liep wel enkele uren vertraging op, doordat hij moest testen hoe zijn lichaam zou reageren op een powernapje.

Van der Weijden wil met zijn zwemtocht langs de elf Friese steden, 200 kilometer non-stop in totaal, zo veel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. Hij is zelf voormalig kankerpatiënt, hij had leukemie. Voordat hij maandagmiddag aan zijn training begon, had Van der Weijden mensen opgeroepen van 18 tot en met 20 augustus een stukje met hem mee te zwemmen om geld in te zamelen. Vele honderden belangstellenden hebben zich daarvoor aangemeld.

Zijn zwemavontuur is hier te volgen.