Tweede golf huissteekmuggen op komst

De uitzonderlijk hoge temperaturen in de afgelopen twee maanden hebben de huissteekmug vroeg geactiveerd uit de winterrust. Normaal is april nog te koud voor zo'n ontwikkeling. Gemiddeld genomen begint de ellende (gezoem en bulten) pas echt toe te nemen in de tweede helft van juni, met een piek in juli en augustus.

Maar dit jaar was april echter drie graden warmer dan normaal en mei zelfs 3,1 graden warmer. Daardoor kwam de eerste generatie van de huissteekmug tussen half en eind mei al tevoorschijn en gingen de eerste vrouwtjesmuggen op zoek naar bloed. Door de zeer hoge temperaturen gaat ook de ontwikkeling van de larven een stuk sneller.

Op NatureToday maken biologen van natuurorganisaties en kennisinstellingen melding van actuele ontwikkelingen in de natuur in ons land.