Tuchtzaak over euthanasie van wilsombekwame

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwijt de specialist ouderengeneeskunde, die inmiddels met pensioen is, dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld. De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) stelde dit eerder al vast. Volgens de toetsingscommissie handelde de arts niet volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Het Openbaar Ministerie begon daarop een strafrechtelijk onderzoek, dat nog steeds loopt.

De vrouw had wel wilsverklaringen laten opstellen, maar volgens de toetsingscommissie tegenstrijdige. Het leven van de vrouw, midden zeventig, werd in het voorjaar van 2016 beëindigd in een verpleeghuis in Den Haag. Bij het toedienen van de dodelijke injectie verzette de vrouw zich.

Het tuchtcollege in Den Haag behandelt de zaak op een openbare zitting. De uitspraak volgt naar verwachting op dinsdag 24 juli.